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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Панов признался, что ему нравится игра «Спартака»

 
18 Сентября 2022 • 19:33 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Локомотив Москва
1 1.66 X 4.50 2 5.00
2-й тайм

Бывший футболист сборной России Александр Панов оценил игру «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

«Пока игра «Спартака» нравится, но она не идеальна. Хочется, чтобы команда всегда боролась за тройку призеров, потому что по составу «Спартак» не хуже «Зенита», ЦСКА и «Динамо», но пока мы им уступаем», — передает слова Панова «Матч ТВ».

Столичный клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 16 очков после девяти матчей.

На данный момент «красно-белые» принимают на своем поле «Локомотив» в рамках матча 10-го тура РПЛ, за прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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