Панов признался, что ему нравится игра «Спартака»

Бывший футболист сборной России Александр Панов оценил игру «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

«Пока игра «Спартака» нравится, но она не идеальна. Хочется, чтобы команда всегда боролась за тройку призеров, потому что по составу «Спартак» не хуже «Зенита», ЦСКА и «Динамо», но пока мы им уступаем», — передает слова Панова «Матч ТВ».

Столичный клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 16 очков после девяти матчей.

На данный момент «красно-белые» принимают на своем поле «Локомотив» в рамках матча 10-го тура РПЛ, за прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале LiveResult.ru.