Бальде извинился перед «Спартаком» после своей дисквалификации – Зеленов

Нападающий Кейта Бальде не поможет «Спартаку» в 2022 году, поскольку его дисквалифицировали на три месяца. Причиной наказания стало нарушение футболистом антидопинговых правил, а именно процедуры допинг-контроля. После наложения на него санкций Бальде принёс извинения. Об этом рассказал Дмитрий Зеленов, который возглавляет пресс-службу «красно-белых».

«Футболист извинился – и перед клубом, и перед командой. Он извинился и обещал, что исправится, когда вернётся», - сказал Зеленов. Видео с его словами было опубликовано в телеграм-канале «Футбольный Биги».

В воскресенье «Спартак» будет принимать «Локомотив». Не пропустите текстовую трансляцию.