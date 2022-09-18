Павлюченко: Радует что «Спартак» победил «Локомотив»

Экс-форвард «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко высказался после победы «красно-белых» над «железнодорожниками» в матче 10-го тура РПЛ.

«Я игру не смотрел. Радует что «Спартак» победил. Как говорится, игра забывается, а счет остается», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Александр Соболев.

«Красно-белые» занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после десяти матчей, а «железнодорожники» расположились на 12-й строчке, имея в своем активе 9 баллов.