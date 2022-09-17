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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузьмичёв может вернуться в «Спартак»

 
17 Сентября 2022 • 11:48 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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18.09 19:00

Владимир Кузьмичёв, ранее занимавший должность куратора системы подготовки молодых футболистов «Спартака», может вернуться в московский клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в этот раз специалист будет отвечать за возрождение «Спартака-2» и молодёжную вертикаль «красно-белых».

Напомним, в мае нынешнего год «Спартак-2» был официально закрыт в целях сокращения расходов клуба. Ранее вторая команда москвичей выступала в ФНЛ.

После девяти туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» набрал 16 очков, расположившись на пятом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч команда Гильермо Абаскаля проведёт завтра, 18 сентября, против «Локомотива». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.
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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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