Кузьмичёв прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»

Владимир Кузьмичёв, ранее занимавший должность заместителя генерального директора «Спартака» по работе с молодёжью, прокомментировал слухи о возвращении в стан «красно-белых».

«Со мной никто из «Спартака» не связывался. Никаких контактов не было. По этому вопросу сказать нечего», – приводит слова Кузьмичёва Sport 24.

Напомним, что ранее Кузьмичёва связывали с возвращением в «Спартак» на роль человека, который будет отвечать за возрождение второй команды.

В данный момент «Спартак» идёт на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Завтра «красно-белые» в рамках московского дерби примут у себя дома «Локомотив».