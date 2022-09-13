Нигматуллин: «Антон Миранчук должен думать о возвращении «Локомотиву» былой славы»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о полузащитнике «железнодорожников» Антоне Миранчуке, чья стоимость по данным портала Transfermarkt минувшим летом упала на 2,5 миллиона евро.

Напомним, что брат Антона Миранчука Алексей выступает за итальянский «Торино».

«В данной ситуации стоит думать не о нахождении поближе к брату, а о возвращении «Локомотиву» былой славы совместными усилиями. Но, боюсь, в нынешней ситуации с нынешним руководством и тренерским штабом это будет сделать тяжело», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Также знаменитый голкипер выразил уверенность в том, что Алексей Миранчук рано или поздно вернётся в родную команду, за которую ранее выступал на протяжении семи лет.

После девяти туров текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 18 сентября против «Спартака», встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.