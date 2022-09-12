Кобелев считает, что «Спартак» не способен конкурировать с «Зенитом» за чемпионство

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о выступлениях «Спартака» в текущем розыгрыше РПЛ.

Специалист считает, что «красно-белые» не смогут соперничать с «Зенитом» за чемпионский титул из-за своей неопытной обороны.

«Подбор футболистов в «Спартаке» не идёт ни в какое сравнение с «Зенитом». Оборона молодая и неопытная, играет с грубыми ошибками», — приводит слова Кобелева «Спорт День за Днём».

После девяти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 23 очками в своём активе. «Спартак» отстаёт от петербуржцев на семь баллов и занимает пятую строчку. Свой следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 18 сентября против «Локомотива». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.