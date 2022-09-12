Василенко прокомментировал крупное поражение «Факела» от «Спартака»

Бывший наставник «Факела» Олег Василенко высказался о поражении воронежской команды от «Спартака» (1:4) в игре 7-го тура РПЛ.

«Не допусти мы мелкие помарки — проиграли бы 1:2. Было бы обидно, но говорили бы, что сыграли достойно», — цитирует Василенко Sport 24.

Тренер заявил, что «Факел» не хотел проигрывать, поэтому по ходу игры произошла замена защитника Кирилла Суслова на полузащитника Владислава Мастерного, из-за этого и были пропущены два мяча в компенсированное время.

Напомним, Василенко покинул пост главного тренера «Факела». Воронежский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков после девяти туров.