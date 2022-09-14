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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская: У «Локомотива» есть шансы набрать очки в матче со «Спартаком»

 
14 Сентября 2022 • 19:28 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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18.09 19:00

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от предстоящего матча «железнодорожников» со «Спартаком».

Экс-президент клуба выразила надежду в то, что победа над «Краснодаром» придаст уверенности игрокам «Локомотива» перед дерби со «Спартаком». У «железнодорожников» будут небольшие шансы зацепиться за очки, хотя «красно-белые» играют лучше, они показывают современный футбол, добавила Смородская в интервью «РБ Спорту»,

«Спартак» примет «Локомотив» на своем поле в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги, игра пройдет 18 сентября в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Краснодар Ольга Смородская
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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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