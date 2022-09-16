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Агент Фернандеса: «Спартак» предлагал за Паоло почти ту же сумму, что и АЕК» эксклюзив

 
16 Сентября 2022 • 15:49 Комментировать
Панетоликос
...
АЕК
17.09 20:00

Альберт Ботинес, агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса, в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» признался, что московский «Спартак» предлагал за испанца практически ту же сумму, которую в итоге за него заплатил АЕК.

«Всё было решено еще вчера, все рады сделке. Да, Паоло будет играть за «Волос» до января, а потом отправится в АЕК. Пишут, что он был продан в АЕК за сумму, меньшую, чем предлагал «Спартак»? Нет, это неправда, суммы примерно аналогичны», – заявил агент Фернандеса.

Напомним, что Фернандес является воспитанником «Манчестер Сити» и числился в стане «горожан» с 2013 по 2020 год.

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Евро-Футбол.Ру,
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