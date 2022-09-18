Цорн не стал отвечать на вопрос о возможных переменах в «Локомотиве»

«Локомотив» располагается недалеко от подвала турнирной таблицы Премьер-лиги после плохого старта сезона. Поговаривают, что если ситуация в ближайшее время не улучшится, в клубе могут произойти масштабные перестановки.

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн перед дерби против «Спартака» не стал отвечать на вопрос о возможных переменах в случае очередной неудачи.

«Все вопросы после игры. Возможные изменения в клубе? Сегодня дерби, важная игра для всех, поэтому все вопросы после игры.

Особый ли это матч для меня? Каждое дерби – особенный матч», - сказал Цорн. Видео было опубликовано в телеграм-канале «Панк инсайд».