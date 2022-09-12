Мещеряков — об игре «Локомотива»: «На мой взгляд, нужно что-то менять»

Экс-глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о выступлениях «железнодорожников».

«На мой взгляд, нужно что-то менять. Команда с таким бюджетом, с такой историей и футболистами не может так играть», — заявил Мещеряков «Спорт-Экспрессу».

Эксперт заявил, что хорошо поднимать медали и кубки, но когда дела в команде идут плохо, необходимо понимать то, что это были твои решения.

В матче 9-го тура чемпионата России «Локомотив» проиграл «Факелу» со счетом 0:2. «Железнодорожники» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе девять очков.