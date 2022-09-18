Панов — об уходе Федуна из «Спартака»: «Когда клубом управляешь долгое время, это, возможно, приедается».

Бывший игрок сборной России Александр Панов высказался об уходе Леонида Федуна с поста президента «Спартака».

«Он говорил, что покинет нашу команду в 2023 году. Это случилось раньше. Когда клубом управляешь долгое время, это, возможно, приедается», — передает слова Панова «Матч ТВ».

Эксперт считает, что новые руководители должны привнести новые идеи и новые мысли в команду.

Напомним, Федун покинул «красно-белых», новым владельцем клуба стала компания «Лукойл».

На данный момент «Спартак» встречается в дерби с «Локомотивом» в матче 10-го тура РПЛ, за всеми событиями игры можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.ru.