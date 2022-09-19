Баженов подвёл итоги дерби «Спартак» - «Локомотив»

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов поделился впечатлениями от поединка против «Локомотива» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги. «Красно-белые» отпраздновали победу со счетом 1:0. Автором единственного гола стал форвард Александр Соболев.

«Спартак» сильнее «Локо». Одного гола мало, хочется, чтобы больше забивали, но результат закономерен», - приводит слова Баженова издание «Чемпионат».

После этой победы на счету «Спартака» стало 19 баллов, команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с девятью очками находится на 12-й строчке.