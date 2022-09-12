Гурцкая считает, что Ротенберг может сменить Цорна на посту спортивного директора «Локомотива»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о будущем спортивного директора «Локомотива» Томаса Цорна.

Гурцкая считает, что в скором времени Цорн может покинуть свой пост.

«Конфигурации Ротенберг — спортивный директор, а Сёмин — главный тренер говорят давно. Если Ротенбург займёт этот пост, то возвращение Сёмина позволит ему быстро заработать уважение болельщиков», — приводит слова Гурцкая «Чемпионат».

Цорн занимает пост спортивного директора московского клуба с ноября прошлого года. Ранее он также работал в «Спартаке».

После девяти туров текущего сезона РПЛ «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице с девятью набранными баллами в своём активе. Напомним, ранее «железнодорожников» покинул немецкий тренер Марвин Комппер.