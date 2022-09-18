​Николсон и Пруцев – в основе «Спартака» на матч с «Локомотивом»

В главном матче десятого тура Российской премьер-лиги «Спартак» будет принимать «Локомотив». Наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль решил включить в стартовый состав своей команды таких футболистов:

Селихов, Джикия, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев, Николсон.

Стартовый свисток на «Открытие Арене» футболисты и зрители услышат в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Спартак» в двух последних турах РПЛ проигрывал – «Зениту» и «Ростову». Теперь «красно-белые» хотят вернуться на тропу побед.