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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарпищев объяснил, почему «Зенит» лидирует в РПЛ

 
12 Сентября 2022 • 15:46 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Зенит
17.09 19:00

Глава российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев поделился мнением о составах «Зенита» и «Спартака».

«То что «Зенит» лидирует, так это неудивительно. У него двойной состав, который не зависит ни от каких травм», — цитирует слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Эксперт заявил, что «Спартак» потерял трех игроков из-за травмы и сразу же начались проблемы, потому что команде некем их заменить, такая ситуация у всех клубов РПЛ, кроме «Зенита». У Санкт-петербургского коллектива больше шансов на чемпионство, добавил Тарпищев.

«Сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка после девяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Шамиль Тарпищев
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Комментарии (1)
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Cruyff
12 Сентября 2022 в 16:11
человеку который не разбирается в футболе лучше комментировать теннис хотя и там не шипко преуспел
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