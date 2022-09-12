Тарпищев объяснил, почему «Зенит» лидирует в РПЛ

Глава российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев поделился мнением о составах «Зенита» и «Спартака».

«То что «Зенит» лидирует, так это неудивительно. У него двойной состав, который не зависит ни от каких травм», — цитирует слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Эксперт заявил, что «Спартак» потерял трех игроков из-за травмы и сразу же начались проблемы, потому что команде некем их заменить, такая ситуация у всех клубов РПЛ, кроме «Зенита». У Санкт-петербургского коллектива больше шансов на чемпионство, добавил Тарпищев.

«Сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка после девяти туров.