«Спартак» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В десятом туре чемпионата России по футболу встречаются «Спартак» и «Локомотив».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спартак Москва - Локомотив Москва
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Протокол игры
Селихов Александр•Денисов Даниил•Литвинов Руслан•Джикия Георгий•Хлусевич Даниил•Пруцев Данил•Умяров Наиль•Зобнин Роман•Промес Куинси•Соболев Александр Сергеевич•Николсон Шамар
Худяков Даниил•Ненахов Максим•Кузьмичев Иван•Мампасси Марк•Тикнизян Наир•Баринов Дмитрий•Карпукас Артём•Керк Джирано•Камано Франсуа•Pedrinho VI4•Изидор Вильсон
18 сентября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).
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