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«Спартак» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

18 Сентября 2022 • 18:30 Комментировать (6)
Спартак Москва
0:0
Локомотив Москва
1 1.66 X 4.50 2 5.00
1-й тайм

В десятом туре чемпионата России по футболу встречаются «Спартак» и «Локомотив».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Спартак Москва - Локомотив Москва

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Протокол игры  
Спартак Москва0:0Локомотив Москва
Селихов АлександрДенисов ДаниилЛитвинов РусланДжикия ГеоргийХлусевич ДаниилПруцев ДанилУмяров НаильЗобнин РоманПромес КуинсиСоболев Александр СергеевичНиколсон Шамар
Запасные: Зорин ДаниилШитов ВиталийМаслов ПавелКлассен ЛеонМелёшин ПавелРыбус МацейМаксименко АлександрЗиньковский АнтонРассказов НиколайМевля МихаИгнатов МихаилЧернов Никита
Худяков ДаниилНенахов МаксимКузьмичев ИванМампасси МаркТикнизян НаирБаринов ДмитрийКарпукас АртёмКерк ДжираноКамано ФрансуаPedrinho VI4Изидор Вильсон
Запасные: Миранчук АнтонКуликов ДаниилРаконьяц МаркоМарадишвили КонстантинБагамаев АбдулаРаков ВадимИгнатьев ИванМагкеев СтаниславСавин АндрейЖивоглядов ДмитрийМатюнин НикитаМитай Марио
18 сентября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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wild cat
18 Сентября 2022 в 18:57
ай..ну хто ышо ни накрутил хваста боравам...)) правадницам пришла пара размазать их па шпалам..))
ингерман
18 Сентября 2022 в 19:03
ай бро хорошо бы ышо махач увидац.. дефки супратив боравав - шпалами да по пяцакам! даешь! )))
wild cat
18 Сентября 2022 в 19:08
ай..бро паравозники мужуки суръёзнаи...ани могут и рэлсы на питак наматать...)) да ышо и ромбик в топку паравоза засунуть...))
ингерман
18 Сентября 2022 в 19:10
ай бро помню-помню.. ента тоц каторый на маленькам плату плыл.. )))
wild cat
18 Сентября 2022 в 19:14
ай ха ха... да и ни толька энтат платаводиц...))
ингерман
18 Сентября 2022 в 18:37
ай упыред лохамоцы.. пора надрац парасячью задницу.. А-ха-ха-ха! )))
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окончен Пари НН 0:2 Оренбург
окончен Сочи 1:1 Факел 1.47 4.80 6.80
окончен Краснодар 3:1 Химки 1.66 4.30 5.00
Идет 29 минута Спартак Москва 0:0 Локомотив Москва 1.84 3.75 4.40
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