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Мостовой прокомментировал перспективу назначения наставником «Спартака» Сергея Юрана

 
13 Сентября 2022 • 18:31 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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18.09 19:00

После трех поражений в последних четырех матчах появились слухи о том, что испанский специалист Гильермо Абаскаль может и не доработать свой контракт к московском «Спартаке». Возможным претендентом на его место мог бы стать Сергей Юран, который расстался с «Химками» при не самых понятных обстоятельствах.

В прошлом Юран дважды, в 1995 и 1999 году, выступал в составе «Спартака». Ситуацию прокомментировал бывший одноклубник Юрана - Александр Мостовой.

- Не вижу смысла говорить о том, получилось бы у Юрана в «Спартаке» или нет. Каттани тоже говорил, что уедет вместе с Абаскалем, если у него не получится, а в итоге через неделю не было итальянца в клубе, - цитирует Мостового «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Юран Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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Leonid.Afonasiev33
13 Сентября 2022 в 19:48
Может хватит уже играть в рулетку?! Спартаку еще не хватает этого тренера, с подмоченной репутацией! Тихонов!
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