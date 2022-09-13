Мостовой прокомментировал перспективу назначения наставником «Спартака» Сергея Юрана

После трех поражений в последних четырех матчах появились слухи о том, что испанский специалист Гильермо Абаскаль может и не доработать свой контракт к московском «Спартаке». Возможным претендентом на его место мог бы стать Сергей Юран, который расстался с «Химками» при не самых понятных обстоятельствах.

В прошлом Юран дважды, в 1995 и 1999 году, выступал в составе «Спартака». Ситуацию прокомментировал бывший одноклубник Юрана - Александр Мостовой.

- Не вижу смысла говорить о том, получилось бы у Юрана в «Спартаке» или нет. Каттани тоже говорил, что уедет вместе с Абаскалем, если у него не получится, а в итоге через неделю не было итальянца в клубе, - цитирует Мостового «РБ Спорт».