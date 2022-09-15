Валерий Баринов считает, что игроки «Локомотива» не заслужили вызова в сборную Россию

Актёр Валерий Баринов поделился мнением о вызове двух игроков «Локомотива» в сборную России. Отметим, что из стана «железнодорожников» в список футболистов национальной команды попали полузащитники Станислав Магкеев и Дмитрий Баринов.

«Мало, кто из «Локомотива» заслуживает вызова в сборную, но вероятно на позицию Магкеева нужен игрок. Если бы сборная решала какие-то задачи, никто из «Локомотива» не был бы вызван», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что из всех игроков московского «Локомотива» выделяется именно Магкеев, который играет очень отважно.