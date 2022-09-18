Зиньковский: «Счёт по игре»

В последнем матче десятого тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» принимал дома «Локомотив» и уверенно обыграл земляков. Полузащитник московского клуба Антон Зиньковский очень доволен итогами игры, он считает, что счет отражает ее характер и победа «Спартака» абсолютно закономерна.

- Хорошо начали. Считаю, что счет закономерный по игре. Ребята молодцы, отдались в крайнем матче перед паузой. Теперь кто будет отдыхать, кто в сборной. Поздравляю ребят и болельщиков с победой, - заявил Зиньковский, цитируемый «Спорт-экспресс».

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сыграет на выезде с «Пари НН».