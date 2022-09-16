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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Симонян считает, что Кокорин мог бы пригодиться нынешнему «Спартаку»

 
16 Сентября 2022 • 10:11 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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18.09 19:00

Легенда «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян поделился мнением о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

Напомним, в период с августа 2020 года по январь 2021 форвард защищал цвета «Спартака». Всего в составе «красно-белых» Кокорин провёл 10 матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Симонян выразил сожаление в связи с тем, что Кокорин так и не смог в полной мере раскрыть свой огромный потенциал.

«Я всегда болею и остро переживаю за таких людей, как Александр Кокорин, которые много отдали нашему футболу, принесли пользу. Жаль, что он не раскрыл свой талант. Пригодился бы он нынешнему «Спартаку»? Думаю, да. Если бы забивал в каждой игре, точно да!» — приводит слова Симоняна «РБ Спорт».

Напомним, в матче 4-го тура чемпионата Кипра против «Кармиотиссы» (2:1) 31-летний нападающий отметился забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Арис Александр Кокорин Никита Симонян
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