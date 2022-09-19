КДК РФС пристально разберет матч «Спартак» — «Локомотив»

Руководитель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц дал комментарий относительно действий клубов и их представителей в десятом туре российского первенства.

По его словам, которые приводит «Спорт-Экспресс», в центральном матче тура между «Спартаком» и «Локомотивом» имели место неподобающее поведение фанатов обеих команд, а также нарушение регламента наставником «железнодорожников» Йозефом Циннбауэром. Сообщается, что немец покидал границы технической зоны. Аналогичный проступок совершили Валерий Карпин и Игорь Осинькин во встрече «Ростова» и «Крыльев Советов».

Также на заседании КДК будут разобраны шесть желтых карточек «Торпедо» в победном матче против ЦСКА.

