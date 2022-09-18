​Юран согласен с тем, что сегодняшний «Локомотив» слабейший за последние 10 лет

Находящийся без работы тренер Сергей Юран приехал на главный матч десятого тура Премьер-лиги России между «Спартаком» и «Локомотивом». Журналист задал Юрану вопрос, является ли сегодняшний «Локомотив» слабейшим за последние 10 лет.

«Не в обиду парням, но естественно. «Локомотив» с такими возможностями находится так низко в таблице. Поэтому, к сожалению, это факт.

Станет ли лучше, если из «Локомотива» уйдут немцы? А что, немцы нас учат в футбол играть? По-моему, они у нас учились – и немцы, и итальянцы», - сказал Юран.

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