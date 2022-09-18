Чернов: «Локомотив» - сильная команда, у всех бывают черные полосы»

Защитник «Спартака» Никита Чернов дал комментарий после матча с «Локомотивом» (1:0).

«Все видели, что мы были поинтереснее. Мы создали много моментов, нужно работать над реализацией. Но главное - это победа.

«Локомотив» - сильная команда. У всех бывают черные полосы. Мы сегодня сыграли так, как и планировали. Хочется идти от игры к игре и получать удовольствие от игры. Чемпионство? Главное играть. Барриос же уже сказал, что «Зенит» - чемпион.

Ситуация с Бальде? Удивились, конечно. Он хороший игрок, надеюсь, что он не растеряет своих навыков. Он будет подавать апелляцию, он сам не понял, что произошло. Может, ему срок скостят», - передает слова Чернова корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.