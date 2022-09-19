Зиньковский поделился эмоциями после возвращения на поле

Атакующий футболист столичного «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал своё возвращение на поле в недавнем дерби против «Локомотива».

«Какие эмоции после возвращения? Смешанные. Главное, что выиграли, — это вызывает радость. Мы провели хорошую игру с «Локомотивом», – заявил игрок «красно-белых» после матча изданию «Чемпионат». Также Антон поздравил с хорошим результатом свой коллектив и болельщиков «Спартака».

Отметим, что Зиньковский не выходил на футбольное поле с августа, пропустив четыре поединка своей команды в рамках всех состязаний.

«Красно-белые» выиграли у «Локомотива» с минимальным счётом благодаря мячу Александра Соболева.

