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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: «Игра с «Факелом» показала, что Мевля – достойная замена Жиго» эксклюзив

 
16 Сентября 2022 • 11:46 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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18.09 19:00

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлениями от кубкового матча с «Факелом» и высказался о предстоящей игре с «Локомотивом».

- В кубковом матче с «Факелом» «Спартак» попробовал другую схему в обороне – с пятью защитниками – тремя центральными. Как вам она?

- Она прогрессивная. С «Факелом» это сработало, потому что команда играла не основным составом, и мотивации на Кубок у нее не было. При такой схеме нужно, чтобы строго и правильно играли два опорных хавбека и крайние защитники. Они должны успевать и в атаку, и в оборону. Это современная тактика, но есть вопросы. Против сильной команды оголяются зоны, если футболисты пойдут в атаку. Если они будут строго сидеть в обороне, значит, будут проигрывать середину поля. В общем, нужны исполнители под эту тактику. 

- Как оцените дебют Мевли? Защитник понравился?

- Игра с «Факелом» показала, что достойная замена ушедшему Жиго. Они примерно одного класса. Опытный игрок. Знает наш чемпионат. Его ничему учить не надо. Под схему в три защитника нужен был такой футболист.

- Как оцените игру Павла Мелёшина, который забил уже второй мяч?

- Он удачно начал. Ему надо продолжать расти. У него еще есть много моментов, над которыми надо работать. Надо ему и в оборону успевать, и в атаке играть больше. Пока Павел сыграл против не самых сильных команд. Ему надо закрепляться в составе и использовать любой свой шанс. У нас в матче с «Факелом» вся средняя линия была молодая. Ребята еще сырые, но от их игры в средней линии зависит игра всей команды. Плюс Зобнину надо прибавлять. Тогда игра «Спартака» станет смотреться по-другому. А в атаке есть исполнители. Промес хорош, Соболев сейчас неплохо смотрится.   

- В матче с «Факелом» Промес обошел Тихонова по числу забитых мячей за «Спартак» - 90. Следующая цель – Титов. У него 106 мячей. Реальная задача?

- Не вопрос. Он же нападающий. Его работа – забивать мячи и отдавать передачи. А Егор был игроком средней линии, и все хавбеки «Спартака» должны стремиться к такому показателю. Тогда игра команды будет другая.

- У «Спартака» были два поражения в РПЛ. Победа над «Факелом» вернет «красно-белым» уверенность перед встречей с «Локомотивом» в предстоящем туре РПЛ?

- Не думаю, что она вернет уверенность. С «Локомотивом» будет другая игра, принципиальная, за очки. Будет очень много борьбы на каждом участке поля. Как она получится – сложно сказать, потому что обеим командам нужны очки. И «Спартак» сейчас ищет игру, и «железнодорожники». Ее пока нет ни у одной, ни у другой команды. Они в поисках. Поэтому будет интересная игра, равная борьба. Кто победит – сложно сказать.

- У «железнодорожников» сейчас игровой кризис?

- Думаю, внутри команды сами понимают, что они накуролесили. Тренеры меняются, как перчатки. Что они хотят, пока футболисты не могут понять. Поэтому нет игры. А исполнители там имеются.

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- «Локомотиву» нужны перемены на тренерском мостике и в руководстве? Об этом уже какое-то время говорят.

- Надо стабилизироваться и определиться, что и как. Чехарда и в руководстве, и в тренерском штабе, и в составе. Проблем много. Пусть руководители садятся и решают. С такими возможностями, как у «Локомотива», команда должна быть в лидирующей группе, а не болтаться внизу.

- То есть, перемены у «железнодорожников» вас не удивят?

- Нет. Если результата нет, значит надо всех выгонять.

Елена Григорьевская

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Спартак Москва Валерий Гладилин Миха Мевля
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