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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Гурцкая считает, что главной целью «Спартака» на текущий сезон был уход Федуна

 
12 Сентября 2022 • 12:20 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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18.09 19:00

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об уходе Леонида Федуна с поста президента «Спартака».

Гурцкая считает, что основной задачей московского клуба на текущий сезон являлся именно уход Федуна, а не спортивные достижения.

«Если бы была важная спортивная составляющая, то они оставили бы Каттани. Не может команда в последний месяц трансферного окна остаться без спортивного директора. Ещё в мае было понятно, что Федун уйдёт», — цитирует Гурцкая «Чемпионат».

Напомним, 22 августа Федун официально покинул пост президента клуба, продав свою долю акций компании «Лукойл». «Спартаком» Федун руководил с 2004 года.   

После девяти туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» занимают пятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Тимур Гурцкая
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