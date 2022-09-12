Агент Гурцкая считает, что главной целью «Спартака» на текущий сезон был уход Федуна

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об уходе Леонида Федуна с поста президента «Спартака».

Гурцкая считает, что основной задачей московского клуба на текущий сезон являлся именно уход Федуна, а не спортивные достижения.

«Если бы была важная спортивная составляющая, то они оставили бы Каттани. Не может команда в последний месяц трансферного окна остаться без спортивного директора. Ещё в мае было понятно, что Федун уйдёт», — цитирует Гурцкая «Чемпионат».

Напомним, 22 августа Федун официально покинул пост президента клуба, продав свою долю акций компании «Лукойл». «Спартаком» Федун руководил с 2004 года.

После девяти туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» занимают пятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков.