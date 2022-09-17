Шишкин: У «Спартака» больше шансов на победу в матче с «Локомотивом»

Воспитанник «Спартака» Роман Шишкин высказался в преддверии матча 10-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Локомотивом».

«Думаю, у «Спартака» больше шансов на победу, надеюсь, что «красно-белые» выиграют и вернутся в эту гонку лидеров. Шансы на это хорошие», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что у «Спартака» есть понимание требований тренера, Гильермо Абаскаль гнет свою линию, а у «Локомотива» тоже хороший подбор футболистов, но нет рисунка игры.

«Спартак» встретится в дерби с «Локомотивом» завтра, 18 сентября, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.