«Эвертон» официально объявил о переходе 37-летнего вратаря Элдина Якуповича.

Соглашение швейцарского голкипера с английским клубом рассчитано до конца нынешнего года.

Решиться на приглашение нового вратаря руководство «Эвертона» вынудила травма основного голкипера Джордана Пикфорда, срок восстановления которого составит около месяца.

Напомним, что в период с 2006 по 2009 год Якупович выступал за московский «Локомотив». Всего в составе «железнодорожников» футболист провёл 28 матчей, в которых пропустил 31 гол и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Последние пять лет вратарь принадлежал «Лестеру», за который не провёл в минувшем сезоне ни одной официальной игры.