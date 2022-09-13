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«Эвертон» подписал контракт с бывшим вратарём «Локомотива» официально

 
13 Сентября 2022 • 14:06 Комментировать
Эвертон
...
Вест Хэм
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18.09 16:15

«Эвертон» официально объявил о переходе 37-летнего вратаря Элдина Якуповича.

Соглашение швейцарского голкипера с английским клубом рассчитано до конца нынешнего года.

Решиться на приглашение нового вратаря руководство «Эвертона» вынудила травма основного голкипера Джордана Пикфорда, срок восстановления которого составит около месяца.

Напомним, что в период с 2006 по 2009 год Якупович выступал за московский «Локомотив». Всего в составе «железнодорожников» футболист провёл 28 матчей, в которых пропустил 31 гол и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Последние пять лет вратарь принадлежал «Лестеру», за который не провёл в минувшем сезоне ни одной официальной игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Эвертон Лестер Элдин Якупович Джордан Пикфорд
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ЭВЕРТОН ВЕСТ ХЭМ
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