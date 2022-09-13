«Эвертон» официально объявил о переходе 37-летнего вратаря Элдина Якуповича.
Соглашение швейцарского голкипера с английским клубом рассчитано до конца нынешнего года.
Решиться на приглашение нового вратаря руководство «Эвертона» вынудила травма основного голкипера Джордана Пикфорда, срок восстановления которого составит около месяца.
Напомним, что в период с 2006 по 2009 год Якупович выступал за московский «Локомотив». Всего в составе «железнодорожников» футболист провёл 28 матчей, в которых пропустил 31 гол и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Последние пять лет вратарь принадлежал «Лестеру», за который не провёл в минувшем сезоне ни одной официальной игры.
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