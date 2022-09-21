Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Бальде рассказал, почему игрок не подал апелляцию на отстранение

 
21 Сентября 2022 • 12:42 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Локомотив Москва
окончен

Федерико Пасторелло, агент футболиста столичного «Спартака» Кейта Бальде, объяснил, почему его клиент не подал апелляцию относительно своего отстранения.

«Пока мы не получим мотивировку решения, мы не можем подать апелляцию. Нужно еще подождать», — рассказал представитель сенегальца в интервью Sport24.

Напомним, что нападающий «красно-белых» получил дисквалификацию до 5 декабря из-за нарушения правил допинг-контроля. Что интересно, проваленных тестирований у Бальде нет. Однако игрок не поможет своему клубу в осенней части сезона.

Следующий матч «Спартак» проведёт с петербургским «Зенитом» в рамках Фонбет Кубка России 29 сентября.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Федерико Пасторелло Кейта Бальде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
13:43 · Россия. Премьер-лига
Кутепов рассказал, почему Тедеско ставил его в нападение
12:42 · Россия. Премьер-лига
Агент Бальде рассказал, почему игрок не подал апелляцию на отстранение
11:52 · Россия. Премьер-лига
Кутепов: «Я не разговаривал ни с Федуном, ни с Каттани» 1
11:31 · Россия. Премьер-лига
Кутепов — о разносе Черчесова: «Хорошо нам тогда вставили»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Кутепов — о финале Кубка России: «Может, Умяров у Фомина спрашивал, где он машину припарковал, выключил ли утюг»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Кутепов назвал громадную разницу в зарплате между «Спартаком» и «Торпедо»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Якубко не верит, что Кокорин способен вернуться на свой прежний уровень
10:26 · Россия. Первая лига
«Уфа» ведёт переговоры с экс-игроком «Динамо»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Торпедо» Савич готов заменить Пьянича в товарищеском матче против сборной России
10:00 · Россия. Первая лига
Яровинский: «Абильдгор поступил по-человечески»
09:51 · Россия. Премьер-лига
Кутепов рассказал, сколько лет продлится его карьера
09:40 · Россия. Премьер-лига
Гбане сравнил «Зенит» с «ПСЖ» и «Баварией»
09:37 · Россия. Премьер-лига
Кутепов рассказал, как Ваноли повлиял на его карьеру
09:18 · Россия. Премьер-лига
Стали известны сроки восстановления Бикфалви и Подберёзкина
08:39 · Россия. Премьер-лига
Рязанцев - об уходе Бородюка: «Сейчас «Торпедо» становится лучше»
Все новости
Рекомендуем