Агент Бальде рассказал, почему игрок не подал апелляцию на отстранение

Федерико Пасторелло, агент футболиста столичного «Спартака» Кейта Бальде, объяснил, почему его клиент не подал апелляцию относительно своего отстранения.

«Пока мы не получим мотивировку решения, мы не можем подать апелляцию. Нужно еще подождать», — рассказал представитель сенегальца в интервью Sport24.

Напомним, что нападающий «красно-белых» получил дисквалификацию до 5 декабря из-за нарушения правил допинг-контроля. Что интересно, проваленных тестирований у Бальде нет. Однако игрок не поможет своему клубу в осенней части сезона.

Следующий матч «Спартак» проведёт с петербургским «Зенитом» в рамках Фонбет Кубка России 29 сентября.

