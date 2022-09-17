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Баженов считает, что «Спартак» будет доминировать в дерби с «Локомотивом»

 
17 Сентября 2022 • 13:55 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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18.09 19:00

Экс-форвард «Спартака» Никита Баженов поделился своими ожиданиями от предстоящего дерби между «красно-белыми» и «Локомотивом».

«Мне кажется, что будет напряжённый матч. Не думаю, что будет легко», - сказал Баженов в беседе с Rusfootball.info.

При этом бывший нападающий убеждён, что «Спартак» будет доминировать. Однако преимуществом «Локомотива», по мнению Баженова, может стать тот факт, что лидеры «железнодорожников» подходят ко встрече отдохнувшими.

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 18 сентября. Встреча пройдёт на домашнем стадионе «красно-белых». Начало игры запланировано на 19:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Никита Баженов
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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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