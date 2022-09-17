Баженов считает, что «Спартак» будет доминировать в дерби с «Локомотивом»

Экс-форвард «Спартака» Никита Баженов поделился своими ожиданиями от предстоящего дерби между «красно-белыми» и «Локомотивом».

«Мне кажется, что будет напряжённый матч. Не думаю, что будет легко», - сказал Баженов в беседе с Rusfootball.info.

При этом бывший нападающий убеждён, что «Спартак» будет доминировать. Однако преимуществом «Локомотива», по мнению Баженова, может стать тот факт, что лидеры «железнодорожников» подходят ко встрече отдохнувшими.

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 18 сентября. Встреча пройдёт на домашнем стадионе «красно-белых». Начало игры запланировано на 19:00.