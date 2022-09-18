​Мостовой не видит разницы между «Спартаком» и «Локомотивом»

Известный в прошлом игрок сборной России Александр Мостовой не видит разницы в уровне игры «Спартака» и «Локомотива». Об этом экс-футболист «Сельты» рассказал перед очной битвой московских команд в Премьер-лиге.

«Спартак» небольшой фаворит в этом матче за счёт своего поля. А так… Никакой разницы сейчас с «Локо» не вижу», - высказался Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Поединок между «Спартаком» и «Локомотивом» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.