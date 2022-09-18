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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мостовой не видит разницы между «Спартаком» и «Локомотивом»

 
18 Сентября 2022 • 15:40 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
1 1.73 X 4.30 2 4.50
Через 2 ч. 39 мин.

Известный в прошлом игрок сборной России Александр Мостовой не видит разницы в уровне игры «Спартака» и «Локомотива». Об этом экс-футболист «Сельты» рассказал перед очной битвой московских команд в Премьер-лиге.

«Спартак» небольшой фаворит в этом матче за счёт своего поля. А так… Никакой разницы сейчас с «Локо» не вижу», - высказался Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Поединок между «Спартаком» и «Локомотивом» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.

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Локомотив Москва Спартак Москва Александр Мостовой
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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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18.09  19:00 Спартак Москва ... Локомотив Москва 1.84 3.75 4.40
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