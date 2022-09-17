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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия удивлен слабым стартом сезона от «Локомотива»

 
17 Сентября 2022 • 12:57 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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18.09 19:00

Капитан национальной команды России и столичного «Спартака» Георгий Джикия выразил удивление слабыми результатами в первой трети сезона в исполнении московского «Локомотива».

«Честно говоря, удивили результаты «Локомотива». Ведь после прошлого сезона у них сохранился хороший состав, не уехали многие иностранцы», – рассказал защитник пресс-службе клуба накануне встречи с «железнодорожниками». Отметим, что Георгий является воспитанником именно «Локомотива», однако с годами, по его словам, принципиальность матча с родным клубом уже снизилась.

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет в воскресенье, 18 сентября, на домашнем поле «красно-белых». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Георгий Джикия
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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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