Джикия удивлен слабым стартом сезона от «Локомотива»

Капитан национальной команды России и столичного «Спартака» Георгий Джикия выразил удивление слабыми результатами в первой трети сезона в исполнении московского «Локомотива».

«Честно говоря, удивили результаты «Локомотива». Ведь после прошлого сезона у них сохранился хороший состав, не уехали многие иностранцы», – рассказал защитник пресс-службе клуба накануне встречи с «железнодорожниками». Отметим, что Георгий является воспитанником именно «Локомотива», однако с годами, по его словам, принципиальность матча с родным клубом уже снизилась.

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет в воскресенье, 18 сентября, на домашнем поле «красно-белых». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.