Орлов: Абаскалю нужно время

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о перспективах главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Перспективы Абаскаля? Не знаю… Если он займет пятое место, оставят ли его? Считаю, новое руководство должно набраться терпения, дать время специалисту. Нужен год-полтора», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Комментатор считает, что у «Спартака» нет глубины состава, но Абаскаль развивается, ищет варианты, он пользуется авторитетом у футболистов.

После двух поражений подряд в чемпионате России «красно-белые» опустились на пятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков.