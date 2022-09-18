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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников рассказал, что станет решающим фактором успеха в дерби «Спартак» - «Локомотив» эксклюзив

 
18 Сентября 2022 • 11:44 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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Через 6 ч. 3 мин.

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников дал прогноз на игру 10-го тура со «Спартаком».

- С какими чувствами ждете очередного матча «Локомотива»: с ужасом, с надеждой, с тревогой?

- Для «железнодорожников» это будет очень важная игра после двух поражений в чемпионате. После встречи с «Ахматом» и «Факелом» нужно реабилитироваться перед своими болельщиками. Был еще неоднозначный матч на Кубок. «Локомотив» его выиграл, но там было много ошибок. Хотя москвичи переломили ход игры, сравняли счет и выиграли по пенальти. А в чемпионате России надо выправлять ситуацию. Хочется, чтобы на такой матч «железнодорожники» настроились. По составу гости не уступают. Возможно, сейчас «Спартак» выглядит получше, но Карпин с «Ростовом» доказал, что эту команду можно обыгрывать. Сложно предположить, кто выиграет, потому что силы у клубов примерно равные.

- Преимущество своего поля может стать решающим фактором в этой встрече?

- Домашний стадион всегда помогает. Удобнее играть, потому что знаешь каждый участок поля, газон. Тебе удобно движение мяча. Но здесь важно не столько это, а кто к этой игре будет лучше готов физически и функционально. Ну, и кто будет здоров.

- У «Спартака» сейчас беда с травмированными футболистами, особенно в центре поля.

- У «Локомотива» тоже есть проблемы, особенно в обороне. Мы видим, что на Кубок команда опять пропустила два мяча из простых ситуаций. Нужно здесь усиление.

- Можно ли сказать, что этот матч станет решающим для тренерского штаба «Локомотива» и, возможно, руководящего звена?

- Многие говорят об этом, что встреча может стать ключевой. В ней будет видна работа тренерского штаба команды. Но я не верю, что что-то может измениться. Думаю, до конца этого года ничего не поменяется. Осталось два месяца до конца осенней части сезона, и только по итогам будут приниматься решения.

- Пауза на сборную нужна «Локомотиву»?

- Конечно. Она нужна многим командам, особенно, у кого много новичков и есть несыгранность. Это и «Торпедо», и «Уралу» пойдет на пользу, потому что появится возможность подготовить команду физически и тактически.

- Если возвращаться к сегодняшнему матчу, какую игру мы увидим?

- Думаю, «Спартак» будет владеть инициативой, потому что играет дома. Для «железнодорожников» так будет даже лучше, потому что Изидор и Керк всегда могут убежать. Игнатьев тоже, если выйдет на поле. У каждой команды есть свои плюсы.

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- Что может стать решающим фактором успеха?

- Мастерство и реализация моментов, которые будут у футболистов. Плюс ошибки в обороне. Мы видели вчера, как Норманн ее сделал на ровном месте, когда потерял мяч.

- Насколько будет важен фактор первого гола?

- Для любой команды лучше первой забить, чтобы вести игру с позиции силы. Но я не думаю, что будет разгром какой-то команды. Хотя уверен, что оба клуба забьют. На ноль никто не сыграет, потому что есть проблемы в обороне и у тех, и у других.  Возможно, счет будет 1:1.

- Как вам Мевля, которого купил «Спартак»? Он сыграл матч на Кубок России.

- Для него сейчас как раз будет хорошая проверка. У «Локомотива» нападающие посерьезнее, чем у «Факела».

Елена Григорьевская

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Локомотив Москва Спартак Москва Дмитрий Сенников
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18.09  14:00 Пари НН ... Оренбург 2.18 3.45 3.40
18.09  16:30 Сочи ... Факел 1.47 4.80 6.80
18.09  16:30 Краснодар ... Химки 1.66 4.30 5.00
18.09  19:00 Спартак Москва ... Локомотив Москва 1.84 3.75 4.40
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