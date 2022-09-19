Экс-игрок «Спартака» Баженов: «Мне не нравится «Локомотив»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился мнением об игре «Локомотива» во вчерашнем дерби. «Железнодорожники» потерпели поражение от «красно-белых» со счетом 0:1. Единственный мяч забил Александр Соболев.

«Игра «Локо»? Там все удручающе. Мне не нравится «Локомотив». Не вижу, за счет каких качеств они могут вылезти», - приводит слова Баженова «Чемпионат».

«Железнодорожники» откровенно провалились на старте сезона Российской премьер-лиги. Команда набрала всего девять очков после десяти туров и занимает 12-е место в турнирной таблице.

В 11-м туре «Локо» на «РЖД Арене» примет «Урал».