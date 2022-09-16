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Депутат Милонов: «Может, Губерниеву предложить самому себя называть Педриньо, если он хочет поддержать игрока?»

 
16 Сентября 2022 • 11:09 Комментировать (1)
Спартак Москва
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Локомотив Москва
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18.09 19:00

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отрегировал на слова журналиста Дмитрия Губерниева, который не понимает, почему московский «Локомотив» запретил называть своего новичка Педриньо Перейру по имени.

«Может, Губерниеву предложить самому себя называть Педриньо? В знак солидарности, например. Поменять имя на время: Губерниев Педриньо», – цитирует Милонова «Москва 24».

Напомним, что Перейра перешёл в «Локомотив» этим летом из «Америка Минейро». Футболист уже успел дебютировать за «железнодорожников» в Российской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Губерниев Педриньо Виталий Милонов
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Комментарии (1)
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Kirolnic
16 Сентября 2022 в 11:13
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