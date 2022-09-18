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​Мележиков рассказал, когда у «Спартака» появится спортивный директор

 
18 Сентября 2022 • 19:28 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Локомотив Москва
1 1.66 X 4.50 2 5.00
2-й тайм

В обозримом будущем «Спартак» назначит специалиста на должность спортивного директора. Евгений Мележиков, генеральный директор «красно-белых», сообщил представителям СМИ, что назначение ожидается в конце сентября. При этом Мележиков не стал обсуждать какие-либо фамилии.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывало о том, что «Спартак» рассматривает на должность спортивного директора иностранных функционеров. По нашим данным, в шорт-листе «красно-белых» находятся испанцы.

Должность спортивного директора в «Спартаке» остаётся вакантной после скандальной отставки Дмитрий Попова в августе 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Мележиков
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