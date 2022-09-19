Ледяхов: «При Федуне было хорошо, организация в «Спартаке» была на отличном уровне»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал победу «красно-белых» над «Локомотивом» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ, а также поделился мнением о текущей ситуации в московском клубе после ухода экс-президента Леонида Федуна.

Напомним, Федун официально покинул свой пост 22 августа нынешнего года, продав компании «Лукойл» свою долю акций «Спартака».

«При Федуне было хорошо. Организация в клубе была на отличном уровне. Единственное, он не мог угадать с управленцами. Леонид Арнольдович сделал очень многое для команды. Сейчас продолжается бардак. Опять берут непонятных людей, игроков», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Также футболист отметил, что «красно-белым» необходимо прибавлять в реализации собственных моментов, поскольку в матче против «Локомотива», помимо игры в обороне, хромало ещё и завершение атак.

После 10 проведённых матчей «Спартак» набрал 19 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Свой следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 2 октября против «Пари НН».