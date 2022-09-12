Такого не ждали даже хейтеры: От вылета «Локомотив» спасает только слабый состав Премьер-лиги

«Локомотив» провёл девять туров так, что команду хочется назвать претендентом на вылет в ФНЛ. Ещё пару лет назад уровень футбола гарантировал бы борьбу за выживание. Однако сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» дарит поклонникам команды надежду.

Даже сложно вспомнить, когда «Локомотив» по игре выглядел слабее, чем в этом сезоне. Причин тому много – и внутренних, что первостепенно, и внешних, что не стоит недооценивать. Две победы в 9 матчах, 17 пропущенных мячей – это вполне себе заявка на вылет в ФНЛ. Однако с «Локомотивом» этого не случится. Дело даже не в бюджете или имени команды. Просто в текущем сезоне пока хватает соперников, которые слабее.

Такой «Локомотив» ещё пару лет назад точно был бы претендентом на вылет. У нынешней команды нет ровным счётом ничего. В игре нет мысли, а лидеры… Тут даже сложно что-то сказать. Баринов не в своей тарелке, запал Вилсона Изидора пропал. На старте хорош Антон Миранчук, но его одного слишком мало.

Повторюсь, причин текущих неудач «Локомотива» много. «Железнодорожники» в прошлом сезоне разработали концепцию, делая ставку на покупку молодых игроков с желанием их продать. Уже прошлым летом и зимой выглядело странным, что «Локомотив» пытался делать ставку на игроков из Франции, Голландии, Англии, откуда в Россию затащить талантов было слишком сложно. В феврале же эта стратегия рухнула окончательно, ведь теперь затащить перспективных европейцев вообще стало нереально, а без еврокубков и с учётом права на приостановку контракта от ФИФА кого-то продать почти невозможно. Тем удивительнее, что «Локомотив» пытался продолжить в неё играть.

К сентябрю «Локомотив» выглядит чем-то, абсолютно разбитым. Состав собран кое-как: легионеры, которых не позвали обратно (Изидор, Камано, Йедвай) и набор молодых новичков, чей потенциал непонятен (Митай, Раконьяц, Педриньо). При этом в команде нет лидеров. Баринов и Миранчук, кажется, ждут окончания контракта, чтобы будущим летом в статусе свободных агентов куда-то уехать.

Добавим к этому «сумасшествие» тренера. А как это ещё назвать? Сделать ставку на Марвина Компера, позвать Йозефа Циннбауэра, чтобы тот давал пресс-конференции, потом уволить первого и сделать ставку на второго?! В качестве напоминания – Циннбауэр возглавлял четыре команды и нигде не набирал больше 1,9 очка в среднем за матч. При этом последний сезон он сидел без работы, а до этого 1,5 года трудился в ЮАР.

Всё это выглядит как прямая дорога в ФНЛ. Громкое имя и сильные финансы не могут быть гарантией сохранения прописки в элите. Можно вспомнить, как вылетело «Динамо», а в минувшем сезоне рухнул «Рубин». Вообще-то вылететь из Премьер-лиги очень просто, если оказаться в разобранном состоянии. «Локомотив» же сейчас в абсолютных руинах, и команду в какой-то момент придётся собирать заново. Тем не менее «железнодорожникам» даже в нынешнем состоянии вылететь будет слишком сложно.

«Локомотиву» повезло, что в этом сезоне хватает с запасом команд, которые просто слабее. «Торпедо» оказалось не готово к Премьер-лиге, и как исправить текущую ситуацию, абсолютно непонятно. Если зимой «автозаводцы» не закупятся качественными игроками, то они вылетят. Примерно такая же ситуация у «Факела», но воронежцы до зимы за счёт эмоций могут что-то набрать. В 2023-м в Воронеже заработает система Fan ID, что ударит по посещаемости стадиона и снизит градус поддержки. «Химки» должны вылететь со своим бардаком в управлении, который вряд ли будет решён. Добавим к этому «Оренбург», который слаб по составу. Это уже четыре команды, а к ним добавился ещё и «Урал», который из года в год борется с минимальными ресурсами.

В общем «Локомотиву» надо очень постараться, чтобы с такими пятью конкурентами умудриться вылететь. Пару лет назад настолько слабых команд не было бы, но сейчас «железнодорожникам» повезло. Правда, в своём нынешнем состоянии «Локомотив» всё равно может очень долго болтаться в опасной близости от болота. Чем дольше клуб там будет оставаться, тем больше вероятность, что случится что-то непоправимое.

Роман Андреев