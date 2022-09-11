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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская — о поражении «Локомотива»: Что не ладится в игре? Тренера нет нормального

 
11 Сентября 2022 • 17:54 Комментировать (1)
Факел
2:0
Локомотив Москва
окончен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о поражении «железнодорожников» в матче 9-го тура РПЛ от «Факела» (0:2).

«Циннбауэр — следующий на увольнение. Я с самого начала говорила, что так нельзя. Режут хвост по частям. Там назрела реформа всего клуба», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Эксперт считает, что причиной плохой игры команды является отсутствие нормального тренера.

«Локомотив» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав девять очков после девяти матчей. В следующем туре «железнодорожники» сыграют со «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Факел Ольга Смородская Йозеф Циннбауэр
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Комментарии (1)
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ингерман
11 Сентября 2022 в 17:59
ай нормуль тренир.. главное шо немиц.. а ента завсигда какчество.. дайте челу ышо поработац.. )))
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