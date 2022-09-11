В прошлом сезоне у «Локомотива» после 9 туров не было ни одного поражения, в этом - уже четыре

В девятом туре российского чемпионата московский «Локомотив» продолжил свои невразумительные выступления, проиграв в выездном матче воронежскому «Факелу». Это случилось после того, как и в предыдущем туре «Локомотив» безропотно уступил грозненскому «Ахмату».

Любопытно, но после девяти туров прошлого сезона у «Локомотива» не было ни одного поражения, но при этом руководство клуба уволило Марко Николича после десятого тура, когда случилось первое поражение. А сейчас после девяти туров у команды уже четыре поражения.

В следующем, десятом туре российского чемпионата «Локомотиву» предстоит сыграть в номинально гостевом матче против московского «Спартака». Вероятность пятого поражения весьма высока.