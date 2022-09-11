​Между двумя последними победами «Факела» в элите прошло 7624 дня

В Воронеже футбольный праздник. «Факел» обыграл «Локомотив» (2:0) – это первая победа команды в нынешнем чемпионате России.

В прошлый раз победить на уровне топ-дивизиона России «Факелу» удавалось 27 октября 2001 года. С тех пор прошло 7624 дня.

Отметим, что тогда – в 2001 году – «Факел» вылетел из элитного футбольного дивизиона России. Вернуться воронежской команде удалось только в 2022 году.

На следующей неделе «Факел» проведёт два матча – против «Спартака» (15 сентября) в Фонбет Кубке России и против «Сочи» (18 сентября) в чемпионате.

Добавим, что «Факел» одержал первую победу в РПЛ после отставки Олега Василенко с должности главного тренера.