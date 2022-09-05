Сёмин считает, что Цорн должен покинуть «Локомотив» вслед за Комппером

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал увольнение Марвина Комппера с поста наставника «железнодорожников».

Сегодня, 5 сентября, московский клуб официально объявил об уходе 37-летнего немца. Теперь все тренерские обязанности в команде будет выполнять Йозеф Циннбауэр.

Сёмин считает, что вслед за Комппером «Локомотив» должно покинуть и руководство клуба.

«Когда в любой компании, в любом бизнесе плохие результаты, все должны покидать свои посты, потому что они не справились с той работой, которую им поручили. Ведь этих тренеров нанимали руководители. Те, кто их нанимал должны уйти с ними. Цорн в первую очередь», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

После восьми туров «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе девять набранных очков. Свой следующий матч «красно-зелёные» проведут 11 сентября в гостях против «Факела». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.