«Факел» забил уже второй гол «Локомотиву»

Матч девятого тура Премьер-лиги между «Факелом» и «Локомотивом» проходит не по сценарию «железнодорожников». Сначала арбитр не засчитал гол Джирано Керка, а вскоре уже коллектив из Воронежа повел. На 45-й минуте отличился Евгений Морозов.

После перерыва голевой стала еще одна атака «Факела». Ираклий Квеквескири подобрал мяч у штрафной, продвинулся вперед в борьбе и с острого угла забил второй гол в ворота соперника. Счет стал 2:0.

«Факел» близок к тому, чтобы впервые в сезоне победить. В таком случае у него будет семь очков и 14-е место в таблице. У «Локомотива» может остаться 9 очков.