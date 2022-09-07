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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов: «Жаль Василенко, он проделал огромную работу»

 
07 Сентября 2022 • 03:24 Комментировать
Факел
...
Локомотив Москва
11.09 15:00

Наставник дубля питерского «Зенита» Владислав Радимов сожалеет о том, что воронежский «Факел» уволил Олега Василенко, который вернул клуб в Премьер-лигу после более чем двух десятков лет забвения. Радимов считает, что Василенко проделал огромную работу, которую по достоинству оценили болельщики клуба, с огромным энтузиазмом приходившие поддержать «Факел».

- Василенко проделал огромную, колоссальную работу, вы видите сколько болельщиков ходят на матчи, любят футбол, в чем большая заслуга Василенко, который поставил воронежцам яркую игру, - цитирует Радимова Betonmobile.ru

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Владислав Радимов Олег Василенко
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ФАКЕЛ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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