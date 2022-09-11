Гендиректор «Факела»: «Заждались победы»

В девятом туре российского чемпионата московский «Локомотив» продолжил свои невразумительные выступления, проиграв в выездном матче воронежскому «Факелу». Это случилось после того, как и в предыдущем туре «Локомотив» безропотно уступил грозненскому «Ахмату».

Для «Факела» это была первая победа в сезоне после того, как команда четырежды сыграла вничью. Триумф прокомментировал генеральный директор клуба - Роман Асхабадзе.

- Мы смогли победить за счет правильной организации игры, старания ребят, правильного выбора состава и правильных эмоций. Мы играли дома, болельщики заждались победы. Первая победа «Факела» в чемпионате России за 21 год дорогого стоит, вся команда ждала этого и билась за это, - цитирует Асхабадзе новостное агентство ТАСС.