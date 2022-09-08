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Деменко: «Сёмин вряд ли вернётся в «Локомотив» в ближайшее время» эксклюзив

 
08 Сентября 2022 • 12:15 Комментировать (1)
Факел
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Локомотив Москва
11.09 15:00

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о будущем «Локомотива» после ухода Марвина Комппера.

«Вообще не понятно, что там происходит. Кто был главным, а кто вторым фактически - тоже не понятно. У «Локомотива» есть проблемы, и это видно отчётливо. У клуба есть всё: финансы, условия, но команды мы пока не видим.

Я думаю, что Юрий Павлович Сёмин вряд ли вернётся в ближайшее время. Всё-таки там руководители сейчас, которые точно не хотят видеть Сёмина у руля. Но рассматривать разные варианты руководство точно будет. Не понимаю, почему «Локомотив» не рассматривает российского тренера, почему смотрят только на западных. Не знаю, почему так. Я уверен, что с приходом, например, Сёмина мы увидим совсем другой «Локомотив». Но вопрос в том, какие у Юрия Павловича будут футболисты. Чтобы не было разногласий в команде, что кто-то не играет. Но то, что он со своим опытом и мыслями способен создать команду, это однозначно», – сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Марвин Комппер
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
08 Сентября 2022 в 12:53
Насчет финансов в статье не совсем правильно упомянуто. Палыча не будет именно потому, что денег нет для качественного усиления состава.
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