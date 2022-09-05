Сёмин — о «Локомотиве»: «Какие эмоции, когда смотрю на всё это? Я не смотрю»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о нынешнем состоянии «железнодорожников», которые после восьми туров текущего розыгрыша РПЛ расположились на девятой строчке в турнирной таблице.

Специалист признался, что не следит за игрой «красно-зелёных» в нынешнем сезоне.

«Что происходит с «Локомотивом»? Не знаю, спросите у Плутника. Какие эмоции, когда смотрю на всё это? Я не смотрю», — цитирует Сёмина Sport24.

Напомним, вместе с «Локомотивом» Сёмин трижды выигрывал чемпионат России и шесть раз становился обладателем Кубка страны.

Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 11 сентября против воронежского «Факела». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.